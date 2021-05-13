ЧИТА, 13 мая — ПРАЙМ. Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что правительстве РФ считают недостаточной транспортную доступность на Дальнем Востоке, нужно продолжать работу по ее улучшению. ФАС рекомендовала авиакомпаниям запастись керосином

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что правительство РФ может выделить дополнительные 2,5 миллиарда рублей на субсидирование авиаперелетов на Дальний Восток.

"Жители края справедливо были недовольны тем, что в методику министерства транспорта, по которой распределялись эти субсидии, очень важные для дальневосточников, не попал востребованный маршрут из Читы в Москву. Мы провели работу с министерством транспорта. Они корректируют свою методику, и сейчас в правительстве уже находится на рассмотрении решение. Во-первых, о выделении дополнительного объема субсидирования, который, по нашим расчетам, должен составить порядка 2,5 миллиардов рублей", — сказал Чекунков.

"В целом, правительство Российской Федерации считает, что сегодня транспортная доступность на Дальнем Востоке недостаточная, и продолжает работу, чтобы создать лучшие условия для возможности перемещения жителей Дальнего Востока в те территории, которые они хотят, съездить к родственникам, отдохнуть, лечиться и так далее", — сообщил Трутнев журналистам.