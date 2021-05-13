МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Билеты на эксклюзивный рейс австралийской авиакомпании Qantas, пассажиры которого смогут наблюдать суперлуние, были распроданы за несколько минут, сообщает телеканал CNN. ФАС рекомендовала авиакомпаниям запастись керосином

Ранее авиакомпания сообщила, что 26 мая осуществит специальный рейс из Сиднея. Пассажиры на самолете Boeing Dreamliner 787 поднимутся над облаками на высоту более 12 тысяч метров, чтобы понаблюдать за астрономическим явлением. Полет продлится два с половиной часа. В Qantas заявили, что наиболее оптимальная траектория полета будет разрабатываться при участии астронома Ванессы Мосс. Цена за билет в экономическом классе составила 499 австралийских долларов (около 29 тысяч рублей), в бизнес-классе — 1499 (более 86 тысяч рублей).

Продажа билетов на рейс была запущена 12 мая. Как сообщает телеканал со ссылкой на авиакомпанию, билеты были раскуплены в "рекордные сроки" — за 2,5 минуты.

Ранее весной Qantas сообщила о запуске "таинственных" рейсов, купив билет на которые путешественники не имели представления о том, куда направляются. Авиакомпания предложила три специальных рейса на самолетах Boeing 737 по направлениям, находящимся за пределами крупных городов. Помимо полета путешественников ждал целый день мероприятий в пункте назначения, который сохранялся в тайне. По данным местных СМИ, в тот раз билеты разошлись за 15 минут после открытия продаж.