МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. "Аэрофлот" начислит по 10 тысяч бонусных миль первым 10 тысячам пассажиров, прошедших вакцинацию от коронавируса в период действия акции и совершивших перелет, сообщили в компании. "Аэрофлот" в пятницу отменяет рейсы из Москвы в Тель-Авив и обратно

"Аэрофлот" запускает масштабную программу поощрения для прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции. Первые 10 000 пассажиров – участников программы "Аэрофлот Бонус", прошедших вакцинацию в период действия акции и совершивших перелет, смогут получить 10 000 миль на счет", — говорится в сообщении.

В соответствии с информацией на сайте перевозчика, на 10 тысяч миль можно приобрести билет класса эконом в одну сторону на рейс Москва-Петербург или, например, Москва-Сочи.

Всего в рамках программы "Мили вакцинации" участникам будет начислено 100 000 000 миль. "Мы реализуем программу в рамках государственной инициативы по продвижению массовой вакцинации. Планируем и в дальнейшем предпринимать шаги, которые помогут сохранить здоровье наших пассажиров и работников и, в конечном итоге, остановить пандемию COVID-19", — приводятся в сообщении слова гендиректора "Аэрофлота" Михаила Полубояринова. "Аэрофлот" в июне удвоит количество рейсов из Москвы в Крым

Программа реализуется с 15 мая 2021 года, и будет действовать до 31 декабря или до израсходования выделенного лимита миль. Принять участие в акции смогут участники программы "Аэрофлот Бонус" старше 18 лет (кроме работников "Аэрофлота"). В соответствии с правилами программы, первый этап вакцинации должен быть произведен после начала акции, при этом для участия обязательно прохождение полной вакцинации.

Сертификат о вакцинации российского образца с портала "Госуслуги" с QR-кодом и подписанное согласие на обработку персональных данных пассажиру необходимо предъявить до перелета в офисе собственных продаж/представительстве "Аэрофлота" или в электронном виде через форму обратной связи на сайте компании, а при покупке билета внести номер участника в бронирование. После перелёта мили будут начислены автоматически.

Компания разработала также спецпрограмму поощрения вакцинации для персонала, в том числе, для членов лётных и кабинных экипажей. Каждому работнику, который пройдет полную вакцинацию от коронавируса, компания предоставляет дополнительный оплачиваемый день отпуска.