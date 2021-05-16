МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. В России участились случаи лишения прав россиян, которые передвигаются на самокатах в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на комментарий автоюриста Льва Воропаева. Ждите проверку. За что можно получить штраф у себя дома

Он отметил, что многие суды лишают прав даже за управление самокатом в состоянии опьянения. "Если мы говорим про крупные города, где распространился шеринг самокатов, то там практика набирает силу", — сказал Воропаев. По его словам, до сих пор не ясно, нужны ли права для управления этим транспортным средством.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов объяснил, как действуют правила для водителей самокатов. "Тут тоже самое, что и с велосипедом. Если вы находитесь в состоянии опьянения, вы не имеете права садиться за руль велосипеда и передавать его третьим лицам, если они находятся в нетрезвом состоянии", — сказал он. По словам Старовойтова, в законе уже давно прописаны положения, а то, что сейчас происходит — это реализация правоприменительной практики.

Депутат также обозначил проблему, которая мешает безопасному движению на дорогах и тротуарах. "Можно выступать с различного рода инициативами, но сразу задаешься вопросом, кто все это будет администрировать. Проблема в вытеснении ГИБДД камерами фиксации", — отметил Старовойтов. Он подчеркнул, что в отличии от электронного оборудования, инспекторы могли проводить воспитательную и разъяснительную работу, а не только штрафовать, но сейчас из-за сокращений, людей на это не хватает.