МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Пассажиропоток авиакомпаний РФ в апреле вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 9,7 раза, в январе-апреле остался на прежнем уровне, при этом "Аэрофлот" в апреле снова занял первое место по перевозкам, увеличив пассажиропоток в 9,3 раза и незначительно обогнав S7, следует из оперативных данных Росавиации. Подорожание топлива обойдется перевозчикам в 70 миллиардов рублей

"По оперативным данным, в апреле 2021 российские перевозчики обслужили 7,2 миллиона пассажиров… Годом ранее, в апреле 2020 года, отмечалось резкое снижение объемов авиаперевозок в связи с введёнными ограничениями из-за COVID-19. В апреле прошлого года российскими авиакомпаниями было перевезено 739 тысяч пассажиров", — говорится в сообщении.

"Всего за январь-апрель 2021 перевезено 24,2 миллиона пассажиров, что соответствует показателям прошлого года за аналогичный период", — отмечает ведомство.

В апреле 2021 авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 1,37 миллиона пассажиров, увеличив перевозки в 9,3 раза и вернувшись на первое место по пассажиропотоку. S7 нарастила пассажиропоток в 6,3 раза, до 1,35 миллиона пассажиров.

Лоукостер "Победа", приостановивший в апреле-мае прошлого года полеты, в апреле текущего года перевез 1 миллион пассажиров. "Уральские авиалинии" увеличили пассажиропоток в 14,8 раза, до 617,3 тысячи человек, "Россия" — в 10,3 раза, до 636,3 тысячи.

Пассажирооборот в апреле составил 14,5 миллиарда пассажирокилометров.