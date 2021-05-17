МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. "Аэрофлот" прекратил продажи и отменил все рейсы в Турцию на июнь, кроме разрешённых двух рейсов в неделю, но готов пересмотреть расписание, ждёт решения оперштаба, сообщил журналистам официальный представитель компании Михаил Демин. Российская делегация оценит перспективы открытия авиасообщения с Турцией

Ранее источник в туротрасли сообщил РИА Новости, что Россия приняла решение продлить приостановку авиасообщения с Турцией до 30 июня. По словам источника, в понедельник вечером агенты авиакомпании "Аэрофлот" получили официальную телеграмму. В оперштабе информацию о продлении приостановки авиасообщения РФ с Турцией не подтвердили.

"Планирование путешествий — это всегда планирование на недели, иногда месяцы вперёд. Мы прекратили продажи и произвели отмены на все рейсы в Турцию на июнь, за исключением разрешённых штабом двух рейсов в неделю в Стамбул, чтобы не создавать неудобств пассажирам в связи с возможными отменами. В случае, и как только появятся другие решения, мы готовы пересмотреть расписание, увеличить количество рейсов при необходимости, и открыть продажи. Мы, как и другие перевозчики, находимся в ожидании решения штаба правительства", — сказал Демин.