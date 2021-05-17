2021-05-17T21:31:39+03:00
2021-05-17T21:31:48+03:00
2021-05-17T21:31:39+03:00
2021
https://1prime.ru/transport/20210517/833684112.html
"Аэрофлот" отменил все рейсы в Турцию на июнь, кроме двух разрешенных
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
"Аэрофлот" прекратил продажи и отменил все рейсы в Турцию на июнь, кроме разрешённых двух рейсов в неделю, но готов пересмотреть расписание, ждёт решения оперштаба, сообщил... ПРАЙМ, 17.05.2021
закрытие границ, пандемия, рейсы, авиакомпания, аэрофлот, туризм, новости, бизнес, транспорт
https://1prime.ru/images/83237/29/832372945.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83237/29/832372945.jpg
https://1prime.ru/images/83237/29/832372942.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83237/29/832372942.jpg
https://1prime.ru/images/83237/29/832372935.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83237/29/832372935.jpg
https://1prime.ru/tourism/20210517/833683538.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. "Аэрофлот" прекратил продажи и отменил все рейсы в Турцию на июнь, кроме разрешённых двух рейсов в неделю, но готов пересмотреть расписание, ждёт решения оперштаба, сообщил журналистам официальный представитель компании Михаил Демин.
Ранее источник в туротрасли сообщил РИА Новости, что Россия приняла решение продлить приостановку авиасообщения с Турцией до 30 июня. По словам источника, в понедельник вечером агенты авиакомпании "Аэрофлот" получили официальную телеграмму. В оперштабе информацию о продлении приостановки авиасообщения РФ с Турцией не подтвердили.
"Планирование путешествий — это всегда планирование на недели, иногда месяцы вперёд. Мы прекратили продажи и произвели отмены на все рейсы в Турцию на июнь, за исключением разрешённых штабом двух рейсов в неделю в Стамбул, чтобы не создавать неудобств пассажирам в связи с возможными отменами. В случае, и как только появятся другие решения, мы готовы пересмотреть расписание, увеличить количество рейсов при необходимости, и открыть продажи. Мы, как и другие перевозчики, находимся в ожидании решения штаба правительства", — сказал Демин.