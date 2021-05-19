МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Чистый убыток "Совкомфлота" по МСФО в первом квартале 2020 года составил 1,671 миллиона долларов против прибыли в 116,067 миллиона долларов годом ранее, сообщила судоходная компания. BCG назвала самые доходные компании России

Валовая выручка при этом снизилась на 26,4% — до 362,856 миллиона долларов. Чистая выручка на основе тайм-чартерного эквивалента снизилась на 29,4% — до 275,062 миллиона долларов. EBITDA снизилась на 46,1% — до 156 миллионов долларов.

"Динамика показателей индустриальных сегментов стабильно положительная, тогда как показатели конвенциональных сегментов остаются под влиянием сложной конъюнктуры, сложившийся на спотовом рынке перевозки нефти и нефтепродуктов", — поясняют в компании.

"Благодаря диверсификации бизнеса и укреплению позиций в ключевых для себя сегментах транспортировки сжиженного газа и обслуживания морской нефтегазодобычи группа СКФ сохранила в первом квартале 2021 года высокий уровень операционной рентабельности (показатель рентабельности по EBITDA более 55%), несмотря на волатильность фрахтовых рынков", — также приводятся в релизе слова гендиректора компании Игоря Тонковидова.

Группа компаний "Совкомфлот" — крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа.