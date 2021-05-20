ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая — ПРАЙМ. Туроператор ANEX Tour совместно с авиакомпанией Azur air запустил прямые чартерные рейсы из Тюмени в Египет, сообщает в четверг пресс-служба губернатора Тюменской области. Ещё одна популярная страна назвала условия для поездок россиян

"Из Тюмени в Египет будут летать прямые рейсы. Чартерную программу полетов запускает туроператор ANEX Tour совместно с авиакомпанией Azur air. Это значит, что билеты на самолет отдельно от туристической программы купить не получится", — говорится в сообщении.

Первый полет из Тюмени состоится 3 июня. Рейсы планируют выполнять по четвергам, уточняют власти.