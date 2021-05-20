2021-05-20T16:03:36+03:00
2021-05-20T16:03:36+03:00
2021-05-20T16:03:36+03:00
2021
https://1prime.ru/transport/20210520/833714314.html
Azur air запустила прямые чартеры из Тюмени в Египет
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Туроператор ANEX Tour совместно с авиакомпанией Azur air запустил прямые чартерные рейсы из Тюмени в Египет, сообщает в четверг пресс-служба губернатора Тюменской области. "Из... ПРАЙМ, 20.05.2021
авиасообщение, египет, рейсы, авиакомпания, azur air, туризм, новости, бизнес, транспорт
https://1prime.ru/images/83364/11/833641190.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83364/11/833641190.jpg
https://1prime.ru/images/83364/11/833641189.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83364/11/833641189.jpg
https://1prime.ru/images/83364/11/833641188.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83364/11/833641188.jpg
https://1prime.ru/tourism/20210520/833709665.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая — ПРАЙМ. Туроператор ANEX Tour совместно с авиакомпанией Azur air запустил прямые чартерные рейсы из Тюмени в Египет, сообщает в четверг пресс-служба губернатора Тюменской области.
"Из Тюмени в Египет будут летать прямые рейсы. Чартерную программу полетов запускает туроператор ANEX Tour совместно с авиакомпанией Azur air. Это значит, что билеты на самолет отдельно от туристической программы купить не получится", — говорится в сообщении.
Первый полет из Тюмени состоится 3 июня. Рейсы планируют выполнять по четвергам, уточняют власти.