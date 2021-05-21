МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Задержки регистрации пассажиров и изменения времени вылета рейсов "Аэрофлота" возможны из-за глобального технического сбоя на стороне поставщика ИТ-услуг, сообщил журналистам официальный представитель компании Михаил Демин. "Аэрофлот" отменил все рейсы в Турцию на июнь, кроме двух разрешенных

"В связи с глобальным техническим сбоем на стороне поставщика ИТ-услуг возможны задержки регистрации пассажиров и изменения времени вылета рейсов. Убедительно просим пассажиров следить за объявлениями об изменении времени вылета в аэропорту и информацией на табло аэропортов", — сказал Демин.

"Аэрофлот" приносит пассажирам извинения за неудобства", — добавил он.