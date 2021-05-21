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"Аэрофлот" предупредил о возможных задержках рейсов
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Задержки регистрации пассажиров и изменения времени вылета рейсов "Аэрофлота" возможны из-за глобального технического сбоя на стороне поставщика ИТ-услуг, сообщил журналистам... ПРАЙМ, 21.05.2021
сбой, рейсы, аэрофлот, новости, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Задержки регистрации пассажиров и изменения времени вылета рейсов "Аэрофлота" возможны из-за глобального технического сбоя на стороне поставщика ИТ-услуг, сообщил журналистам официальный представитель компании Михаил Демин.
"В связи с глобальным техническим сбоем на стороне поставщика ИТ-услуг возможны задержки регистрации пассажиров и изменения времени вылета рейсов. Убедительно просим пассажиров следить за объявлениями об изменении времени вылета в аэропорту и информацией на табло аэропортов", — сказал Демин.
"Аэрофлот" приносит пассажирам извинения за неудобства", — добавил он.