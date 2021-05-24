БРЮССЕЛЬ, 24 мая — ПРАЙМ. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель призвал провести международное расследование инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске. Зарубежным экосистемам предложили ограничить доступ в Россию

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, на место выбыли саперы. Информация о минировании не подтвердилась, СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании.

Правозащитники Белоруссии сообщили, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич летел этим самолетом, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

"Это еще одна вопиющая попытка белорусских властей заставить замолчать все голоса оппозиции", — говорится в распространенном сообщении Борреля.

Глава дипломатии ЕС призвал к немедленному освобождению журналиста. По его словам, белорусские власти поставили под угрозу безопасность пассажиров и экипажа самолета Ryanair. "Нужно провести международное расследование этого инцидента, чтобы установить нарушение правил международной авиации", — заявил Боррель.

"Эта ситуация будет обсуждаться на предстоящем заседании Совета Европы. ЕС рассмотрит последствия произошедшего, в том числе примет меры против ответственных лиц", — говорится в сообщении.