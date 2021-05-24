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https://1prime.ru/transport/20210524/833737061.html
Латвийская компания AirBaltic решила приостановить полеты над Белоруссией
Транспорт
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Латвийский национальный авиаперевозчик AirBaltic принял решение не летать над Белоруссией после инцидента с самолетом компании Ryanair, который 23 мая был посажен в аэропорту... ПРАЙМ, 24.05.2021
ryanair, белоруссия, airbaltic, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИГА, 24 мая — ПРАЙМ. Латвийский национальный авиаперевозчик AirBaltic принял решение не летать над Белоруссией после инцидента с самолетом компании Ryanair, который 23 мая был посажен в аэропорту Минска с помощью истребителя, сказал журналистам министр сообщений Латвии Талис Линкайтс.
"Авиакомпания AirBaltic приняла решение пока не использовать воздушное пространство Белоруссии для своих полетов", — сказал министр. По его словам, это решение связано с вопросами безопасности воздушных судов.
Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Белоруссии, после того как появилась информация о том, что он заминирован. Для сопровождения самолета вылетел белорусский истребитель МиГ-29. На борту находился один из создателей Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, который был задержан после посадки лайнера.