РИГА, 24 мая — ПРАЙМ. Латвийский национальный авиаперевозчик AirBaltic принял решение не летать над Белоруссией после инцидента с самолетом компании Ryanair, который 23 мая был посажен в аэропорту Минска с помощью истребителя, сказал журналистам министр сообщений Латвии Талис Линкайтс. Приказано уничтожить. Кому мешают мировые запасы нефти и газа

"Авиакомпания AirBaltic приняла решение пока не использовать воздушное пространство Белоруссии для своих полетов", — сказал министр. По его словам, это решение связано с вопросами безопасности воздушных судов.

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Белоруссии, после того как появилась информация о том, что он заминирован. Для сопровождения самолета вылетел белорусский истребитель МиГ-29. На борту находился один из создателей Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, который был задержан после посадки лайнера.