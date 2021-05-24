ВАРШАВА, 24 мая — ПРАЙМ. Польская авиакомпания LOT рассматривает возможность выполнения полетов в обход воздушного пространства Белоруссии, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы перевозчика.

"До принятия решения на европейском уровне LOT рассматривает возможность изменения маршрутов для самолетов, выполняющих рейсы над территорией Белоруссии", — рассказал он.

По словам собеседника агентства на понедельник в частности запланирован рейс LOT из Варшавы в Москву. Он уточнил, что пока решение об изменении его маршрута не принято.

Также на понедельник запланирован рейс LOT по маршруту Варшава – Минск.

В воскресенье в минском аэропорту из-за сообщения о минировании экстренно сел самолет ирландского лоукостера Ryanair. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить до 15 лет лишения свободы. СМИ: Евросоюз рассматривает приостановку полетов через Белоруссию

Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии обыскали самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ секретную информацию о слежке американских спецслужб. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.