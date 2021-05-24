МИНСК, 24 мая — ПРАЙМ. Посадка на рейс Lufthansa по маршруту Минск — Франкфурт была остановлена из-за электронного письма о возможном теракте, проводится повторный досмотр самолета, сообщила в понедельник пресс-служба Национального аэропорта "Минск". Avia Solutions Group откажется от полетов над Белоруссией

"На электронную почту Национального аэропорта поступило сообщение от неустановленных лиц о намерении совершить террористический акт в отношении рейса LH1487 авиакомпании Lufthansa по маршруту Минск — Франкфурт. Вылет был запланирован на 14.20 (совпадает с мск). Посадка на данный рейс была приостановлена", — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале аэропорта.

Отмечается, что "в соответствии с республиканскими нормативными правовыми актами в области авиационной безопасности в таких ситуациях подразделениями авиационной безопасности аэропорта должны быть приняты исчерпывающие меры в целях обеспечения безопасности пассажиров, экипажей и воздушных судов".

"В этой связи на данный момент осуществляются процедуры по повторному досмотру воздушного судна и всего, что на нем будет перевозиться", — подчеркивается в сообщении.

Согласно сообщению, "о происходящем проинформированы все заинтересованные стороны". В аэропорту заявили, что приносят извинения за задержку рейса по не зависящим от него причинам. "Надеемся на понимание того, что все предпринимаемые меры направлены на обеспечение защиты жизни и здоровья граждан", — подчеркнули в пресс-службе.

В воскресенье самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.