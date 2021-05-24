МИНСК, 24 мая — ПРАЙМ. Информация о подготовке теракта по отношению к рейсу Lufthansa Минск — Франкфурт не подтвердилась, сообщила в понедельник пресс-служба Национального аэропорта "Минск". Роскомнадзор видит в действиях Google основания для замедления трафика

"На данный момент все необходимые мероприятия по досмотру пассажиров, багажа и воздушного судна завершены. Сообщение о теракте, поступившее ранее на электронную почту аэропорта, не подтвердилось", — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

В пресс-службе отметили, что борт готовится к вылету, производится загрузка багажа, объявлена посадка на рейс LH1487 авиакомпании Lufthansa Минск — Франкфурт. Национальный аэропорт Минск работает в штатном режиме.

Ранее аэропорт заявил, что посадка на рейс Lufthansa по маршруту Минск — Франкфурт была остановлена из-за поступившего электронного письма от неустановленных лиц о намерении совершить террористический акт. Вылет был запланирован на 14.20 (совпадает с мск). Посадка на данный рейс была приостановлена, начаты процедуры по повторному досмотру воздушного судна и всего, что на нем будет перевозиться.

В воскресенье самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании.