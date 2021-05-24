МИНСК, 24 мая — ПРАЙМ. Глава департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Сикорский заявил, что угрожавшие взорвать самолет Ryanair над Вильнюсом в своем письме требовали от ЕС прекратить поддерживать действия Израиля в секторе Газа. Аэропорт Минска: сообщение об угрозе рейсу Lufthansa не подтвердилось

"Двадцать третьего мая на электронную почту Национального аэропорта "Минск" с электронного адреса протонмэйл дот ком на английском языке поступило письменное сообщение: "Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы ЕС отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delphi Economic Forum возвращаются домой рейсом FR4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая на Вильнюсом", — сказал Сикорский во время брифинга в понедельник в Минске.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.

Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.