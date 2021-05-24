МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Авиакомпания SAS со штаб-квартирой в Швеции объявила, что будет облетать воздушное пространство Белоруссии на основании рекомендаций транспортных властей страны, передает агентство Франс Пресс. В Польше сетуют на "рухнувшую надежду" из-за "Северного потока-2"

Ранее шведское транспортное агентство рекомендовало местным авиакомпаниям воздержаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии.

"Мы будем следовать инструкциям и перенаправим затронутые рейсы", — приводит агентство заявление SAS.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.

Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.