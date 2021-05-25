ПАРИЖ, 25 мая — ПРАЙМ. Французская авиакомпания Air France приостановила полеты в воздушном пространстве над Белоруссией после инцидента с самолетом Ryanair, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление компании. СМИ: сразу несколько авиакомпаний Европы отказались от белорусского неба

Отмечается, что компания приостанавливает полеты "до дальнейшего уведомления" на фоне выводов Европейского совета.

"У тех, кто находится на маршруте, полетный план будет изменен", — сообщила компания.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.

Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.