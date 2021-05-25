ХЕЛЬСИНКИ, 25 мая — ПРАЙМ. Финская авиакомпания Finnair приостановила полеты в воздушном пространстве Белоруссии, говорится в заявлении перевозчика. СМИ: Air France объявила о приостановке полетов над Белоруссией

"Мы не будем использовать воздушное пространство Белоруссии до дальнейшего уведомления", — сообщает авиакомпания.

Finnair ссылается на распоряжение авиавластей, рекомендующих избегать воздушного пространства Белоруссии.

Летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.

Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.