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2021
https://1prime.ru/transport/20210525/833744293.html
Finnair приостановила полеты через Белоруссию
Транспорт
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Финская авиакомпания Finnair приостановила полеты в воздушном пространстве Белоруссии, говорится в заявлении перевозчика. "Мы не будем использовать воздушное пространство... ПРАЙМ, 25.05.2021
белоруссия, finnair, новости, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 мая — ПРАЙМ. Финская авиакомпания Finnair приостановила полеты в воздушном пространстве Белоруссии, говорится в заявлении перевозчика.
"Мы не будем использовать воздушное пространство Белоруссии до дальнейшего уведомления", — сообщает авиакомпания.
Finnair ссылается на распоряжение авиавластей, рекомендующих избегать воздушного пространства Белоруссии.
Летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.