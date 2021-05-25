МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Авиакомпания Singapore Airlines после инцидента с самолетом Ryanair перестраивает маршруты рейсов, направляющихся в Европу, чтобы избежать авиапространства Белоруссии, сообщает телеканал CNA со ссылкой на представителя компании. "Белавиа" отменяет рейсы в Лондон и Париж с 25 мая по 30 октября

"Безопасность наших клиентов и экипажей — наш приоритет… Сейчас мы перестраиваем маршрут рейсов, направляющихся в Европу, чтобы избежать воздушного пространства Белоруссии, и мы продолжим внимательно следить за ситуацией", — заявил представитель компании во вторник.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.

Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии, несмотря на президентский иммунитет, досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.