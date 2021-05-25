ВАРШАВА, 25 мая — ПРАЙМ. Польская авиакомпания LOT отказалась от полетов в воздушном пространстве Белоруссии, сообщило агентство РАР.

"LOT приостановил рейсы в Минск и определил альтернативные маршруты для полетов, проходящих над территорией Белоруссии", — говорится в сообщении.

Среди прочих LOT проложил новый маршрут для своего рейса из Варшавы в Москву, который ранее проходил над территорией Белоруссии. Данный рейс должен вылететь во вторник из Варшавы в 16.20 (17.20 мск).

Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. В Литве раскрыли планы ЕС ограничить торговлю с Белоруссией

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Как выяснилось позже, сообщение оказалось ложным. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Протасевич. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.

Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.