МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что принятие пакета мер ЕС против Белоруссии на фоне инцидента с самолетом Ryanair близко к завершению. Польская LOT отказалась от полетов в воздушном пространстве Белоруссии

"Уже существовали несколько пакетов санкций в отношении лиц, связанных с преступлениями против своего народа, есть еще много того, что нужно сделать. Есть пакет (мер — ред.), который обсуждался и близок к принятию, и я считаю, что это решение необходимо принять сейчас", — заявила Шимоните телеканалу Sky News.

Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая "организацию массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.

Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.