"ЮТэйр" объяснила облет пространства Белоруссии топливной эффективностью
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Маршрут рейса российской авиакомпании "ЮТэйр" в Калининград в обход Белоруссии связан с топливной эффективностью, сообщила РИА Новости представитель компании.
СМИ ранее со ссылкой на данные сервиса Flightradar сообщили, что авиакомпания летела из Москвы в Калининград в обход Белоруссии.
"Планирование авиамаршрутов опирается на топливную эффективность полета, поэтому в Калининград 24 мая летели, не пересекая воздушное пространство Белоруссии, а возвращались уже через нее. Никаких извещений, ограничивающих полеты над Белоруссией, не было", — сказала представитель авиакомпании.
Ряд европейских государств приостановил полеты в воздушном пространстве Белоруссии после инцидента 23 мая с экстренной посадкой в аэропорту Минска самолета ирландской Ryanair. Лайнер, летевший из Афин в Вильнюс, сел в Минске после сообщения о минировании. Этим рейсом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту он был задержан. Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая "организацию массовых беспорядков", ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Евросоюз, отдельные государства-члены ЕС, НАТО, журналистские и правозащитные организации осудили инцидент с посадкой самолета и задержанием Протасевича, призвали освободить его. А лидеры Евросоюза по итогам саммита поручили принять необходимые меры для запрета полетов белорусских самолетов в воздушном пространстве ЕС и использования ими аэропортов союза.
Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
https://1prime.ru/transport/20210525/833746626.html