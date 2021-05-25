МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Маршрут рейса российской авиакомпании "ЮТэйр" в Калининград в обход Белоруссии связан с топливной эффективностью, сообщила РИА Новости представитель компании.

СМИ ранее со ссылкой на данные сервиса Flightradar сообщили, что авиакомпания летела из Москвы в Калининград в обход Белоруссии.

"Планирование авиамаршрутов опирается на топливную эффективность полета, поэтому в Калининград 24 мая летели, не пересекая воздушное пространство Белоруссии, а возвращались уже через нее. Никаких извещений, ограничивающих полеты над Белоруссией, не было", — сказала представитель авиакомпании.

Ряд европейских государств приостановил полеты в воздушном пространстве Белоруссии после инцидента 23 мая с экстренной посадкой в аэропорту Минска самолета ирландской Ryanair. Лайнер, летевший из Афин в Вильнюс, сел в Минске после сообщения о минировании. Этим рейсом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту он был задержан. Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая "организацию массовых беспорядков", ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Вильнюс анонсирует скорое принятие пакета мер ЕС против Белоруссии

Евросоюз, отдельные государства-члены ЕС, НАТО, журналистские и правозащитные организации осудили инцидент с посадкой самолета и задержанием Протасевича, призвали освободить его. А лидеры Евросоюза по итогам саммита поручили принять необходимые меры для запрета полетов белорусских самолетов в воздушном пространстве ЕС и использования ими аэропортов союза.

Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.