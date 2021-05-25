ВЕНА, 25 мая — ПРАЙМ, Маргарита Костив. Австрийская авиакомпания Austrian Airlines в ближайшие дни и до дальнейшего распоряжения отменяет все рейсы, которые проходят над Белоруссией, маршруты меняться не будут, сообщила во вторник РИА Новости представитель авиакомпании.

"Мы принимаем решения всегда в согласовании с Lufthansa Group и находимся в постоянном контакте с австрийскими властями. В ближайшие дни и до дальнейшего распоряжения не состоятся рейсы Austrian Airlines, которые пролетали бы через воздушное пространство Белоруссии", — сказала собеседница агентства.

Среди прочих, рейсы Austrian Airlines из Вены в Москву пролетают через воздушное пространство Белоруссии, значит, они тоже подлежат отмене в ближайшие дни. Представитель авиакомпании не ответила на вопрос, планируют ли в Austrian Airlines в будущем перестроить маршруты таких рейсов в облет белорусского пространства, чтобы они продолжили выполняться.

Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне. Минск пригласил ИКАО, IATA и EASA для изучения инцидента с Ryanair

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая "организацию массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.

Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.