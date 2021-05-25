ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая — ПРАЙМ. Авиакомпания "Уральские авиалинии" открыла регулярные рейсы из Жуковского в столицу Египта Каир, сообщает перевозчик во вторник. Туроператоры подсчитали долги за отмененные полеты в Турцию

"Мы открыли регулярные рейсы в Египет. Полный борт вылетел в прошлую пятницу из Жуковского в Каир", — говорится в сообщении.

Авиакомпания отмечает, что вылеты запланированы по пятницам.

Перевозчик также напоминает правила въезда в Египет: в аэропорту вылета нужно предъявить распечатанную справку с отрицательным результатом анализа на коронавирус с использованием метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) — сдавать анализы нужно всем, даже младенцам; а в аэропорту прилета необходимо предъявить заполненную анкету Public Health Card.