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"Уральские авиалинии" открыли регулярные рейсы из Жуковского в Каир
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Авиакомпания "Уральские авиалинии" открыла регулярные рейсы из Жуковского в столицу Египта Каир, сообщает перевозчик во вторник. "Мы открыли регулярные рейсы в Египет. Полный борт... ПРАЙМ, 25.05.2021
египет, туризм, уральские авиалинии, туризм, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая — ПРАЙМ. Авиакомпания "Уральские авиалинии" открыла регулярные рейсы из Жуковского в столицу Египта Каир, сообщает перевозчик во вторник.
"Мы открыли регулярные рейсы в Египет. Полный борт вылетел в прошлую пятницу из Жуковского в Каир", — говорится в сообщении.
Авиакомпания отмечает, что вылеты запланированы по пятницам.
Перевозчик также напоминает правила въезда в Египет: в аэропорту вылета нужно предъявить распечатанную справку с отрицательным результатом анализа на коронавирус с использованием метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) — сдавать анализы нужно всем, даже младенцам; а в аэропорту прилета необходимо предъявить заполненную анкету Public Health Card.