МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей обсудили по телефону инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске, говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора.

"Отдельно были затронуты события, связанные с экстренной посадкой 23 мая с.г в аэропорту Минска самолета авиакомпании "Ryanair". С российской стороны приветствовалась готовность белорусских властей предоставить необходимые материалы и обеспечить проведение всестороннего тщательного и транспарентного расследования произошедшего", — говорится в сообщении. Байден осудил ситуацию с бортом Ryanair

Кроме того, министры обсудили текущие вопросы двустороннего взаимодействия и "предстоящие контакты по линии внешнеполитических ведомств".

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.

Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.