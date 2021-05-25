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Brussels Airlines возобновит полеты в Россию с 12 июня
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Авиакомпания Brussels Airlines планирует возобновить полеты в Россию с 12 июня и в связи с этим следит за ситуацией с небом над Белоруссией, рассказала РИА Новости представитель... ПРАЙМ, 25.05.2021
белоруссия, ryanair, полеты, brussels airlines, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 25 мая — ПРАЙМ. Авиакомпания Brussels Airlines планирует возобновить полеты в Россию с 12 июня и в связи с этим следит за ситуацией с небом над Белоруссией, рассказала РИА Новости представитель пресс-службы компании Маайке Андриес (Maaike Andries).
Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией.
"На нашу авиакомпанию пока не повлияет европейское закрытие воздушного пространства Белоруссии", — сказала Андриес. Она напомнила, что Brussels Airlines уже какое-то время не выполняет рейсы в Россию ввиду пандемии Covid-19, а также из-за того факта, что на данный момент "очень мало людей путешествуют в Россию и из нее".
"Мы возобновим полеты в Россию 12 июня — в Москву и Санкт-Петербург. На эти полеты может повлиять закрытие воздушного пространства Белоруссии", — констатировала Андриес. Поэтому вместе с материнской компанией Lufthansa и ассоциацией IATA в авиакомпании следят за ситуацией, отметила она.