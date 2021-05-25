БРЮССЕЛЬ, 25 мая — ПРАЙМ. Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Европейская комиссия совместно с государствами-членами ЕС работает над исполнением решений европейского саммита в Брюсселе, который, в частности, постановил закрыть европейское воздушное пространство для белорусских авиакомпаний, сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии Стефан Кеерсмакер. Байден осудил ситуацию с бортом Ryanair

Лидеры Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе приняли решение закрыть воздушное пространство ЕС для рейсов белорусских авиалиний, призвали европейские компании избегать использование воздушного пространства Белоруссии, а также распорядились как можно скорее принять санкции против причастных к авиаинциденту.

"Еврокомиссия в тесном сотрудничестве с государствами-членами работает над выполнением выводов Евросовета", — сказал собеседник агентства.

Отвечая на вопрос о том, готовы ли институты ЕС участвовать в расследовании авиаинцидента после соответствующего приглашения белорусских властей, он отметил, что расследование возглавит Международная организация гражданской авиации (ИКАО). "ИКАО возглавит это расследование", — пояснил европейский представитель.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским.