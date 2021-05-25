СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая — ПРАЙМ. Канатную дорогу протяженностью более 50 километров предложили построить от Симферополя до Ялты, сообщил председатель комитета крымского парламента по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Леонид Бабашов. Крым завершил присоединение к газотранспортной системе России

"В Крыму предложили построить канатную дорогу от Симферополя до Ялты. Уникальную для республики транспортную магистраль длиной 53 километра обещают построить за 4 года при наличии инвестора и поддержки властей", — написал Бабашов на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, проект был презентован на заседании комитета и на данный момент является всего лишь интересным предложением, которое поддержали многие депутаты.

"По словам представителей завода-производителя, их канатная дорога не только снимет транспортную нагрузку, но и станет магнитом для туристов, ведь линия пройдет через горы и леса ЮБК. Если говорить о технике – тут тоже интересно. Между опорами, поддерживающими канаты, может быть расстояние до 3 километров (у обычной канатки максимум 1 км.), кабина вмещает до 35 пассажиров и является самоходной, огромные опоры можно использовать для установки ветряков", — подчеркнул Бабашов.

Бабашов подчеркнул, что строительство канатной дороги будет зависеть от того, найдут ли производители инвестора.