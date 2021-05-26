МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. РЖД планируют убрать вагоны-рестораны, оставив их лишь в туристических и фирменных поездах, и заменить их на наборы питания с возможностью разогрева в обычном вагоне, сообщил глава холдинга Олег Белозёров. РЖД хотят привлечь 25% средств ФНБ на сооружение якутского участка БАМа

"Вагон-ресторан воспринимаю как нечто дорогостоящее. Считаем, его нужно оставить в определённых поездах: фирменных, туристических", — сказал Белозёров, добавив, что в других типах поездов можно предлагать иной перечень блюд, который быстро разогревается.

Он привел пример с бургерами, которые сам очень любит. "Соответственно, это определенный тип питания, и мы хотели бы, чтобы в поездах это тоже можно было бы себе позволить. Сделали набор (продуктов питания – ред.), затем разогрели и применили", — отметил он. По словам Белозерова, РЖД сейчас подумывают о смене концепции и названия вагона-ресторана.

В то же время компания уже выработала определённую линейку по набору питания. "Должен быть определенный набор питания. Несколько поездов по ряду направлений мы уже запустили и сейчас тестируем", — сказал Белозёров. Он считает, что у пассажира должен быть выбор, например, купить особое блюдо в вагоне-ресторане, разогреть питание в вагоне или заказать еду через смартфон для доставки к вагону, как сейчас это возможно сделать в некоторых городах РФ.

"Такие пожелания возникают в зависимости от длины маршрута. Эти элементы, считаю, нужно чётко улавливать и выстраивать", — резюмировал Белозёров.