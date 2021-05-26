МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. РЖД к концу текущего года ожидают получить первые беспилотные поезда "Ласточка", которые начнут работать в Москве уже в 2022 году в тестовом режиме, сообщил журналистам глава компании Олег Белозеров. РЖД запускают поезда "Ласточка" между Москвой и Минском

РЖД также рассматривают введение новой профессии машиниста-оператора беспилотных поездов.

"Мы не останавливали работу в этом направлении. Планируем к концу года получить подвижной состав, который сможет ходить полностью в автономном режиме. … Сертификацию планируем закончить в 2022 году", — заявил гендиректор РЖД.

Он отметил, что вопрос запуска беспилотного движения может занять несколько лет, поскольку одна такая "Ласточка" не может работать вместе с "обычными", а для организации движения по МЦК все поезда "должны обладать определёнными технологиями". Чистая прибыль РЖД по РСБУ в первом квартале выросла в 19 раз

Также компания обсуждает с руководством столицы сокращение интервала между поездами, курсирующими по МЦК. На данный момент промежуток между прибывающими поездами составляет 4 минуты, в перспективе планируется его сократить до 3 минут. Как объяснил Белозеров, только покупкой большего количества поездов и их введением на сеть не обойтись.

"Сейчас мы свою часть пройдем (технологический процесс – ред.) и будем обсуждать с Москвой, так как там совсем иные затраты. Это другая стоимость процесса. Да, это больший объем перевозок пассажиров, но нужно пересчитать финансовую модель", — утверждает Белозеров.