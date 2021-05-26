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Беспилотные "Ласточки" появятся в России в 2022 году
Транспорт
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РЖД к концу текущего года ожидают получить первые беспилотные поезда "Ласточка", которые начнут работать в Москве уже в 2022 году в тестовом режиме, сообщил журналистам глава... ПРАЙМ, 26.05.2021
олег белозеров, россия, ржд, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. РЖД к концу текущего года ожидают получить первые беспилотные поезда "Ласточка", которые начнут работать в Москве уже в 2022 году в тестовом режиме, сообщил журналистам глава компании Олег Белозеров.
РЖД также рассматривают введение новой профессии машиниста-оператора беспилотных поездов.
"Мы не останавливали работу в этом направлении. Планируем к концу года получить подвижной состав, который сможет ходить полностью в автономном режиме. … Сертификацию планируем закончить в 2022 году", — заявил гендиректор РЖД.
Он отметил, что вопрос запуска беспилотного движения может занять несколько лет, поскольку одна такая "Ласточка" не может работать вместе с "обычными", а для организации движения по МЦК все поезда "должны обладать определёнными технологиями".
Также компания обсуждает с руководством столицы сокращение интервала между поездами, курсирующими по МЦК. На данный момент промежуток между прибывающими поездами составляет 4 минуты, в перспективе планируется его сократить до 3 минут. Как объяснил Белозеров, только покупкой большего количества поездов и их введением на сеть не обойтись.
"Сейчас мы свою часть пройдем (технологический процесс – ред.) и будем обсуждать с Москвой, так как там совсем иные затраты. Это другая стоимость процесса. Да, это больший объем перевозок пассажиров, но нужно пересчитать финансовую модель", — утверждает Белозеров.