2021-05-26T08:31:29+03:00
2021-05-26T08:31:29+03:00
2021-05-26T08:31:29+03:00
2021
https://1prime.ru/transport/20210526/833754934.html
РЖД предлагают повысить тарифы из-за роста цен на стройматериалы
Транспорт
Новости
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В "Российских железных дорогах" (РЖД) разработали план, как можно компенсировать затраты на проект расширения БАМа и Транссиба. Реализация стройки обойдется дороже, чем было... ПРАЙМ, 26.05.2021
транспорт, строительство, россия, транссиб, бам, ржд, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. В "Российских железных дорогах" (РЖД) разработали план, как можно компенсировать затраты на проект расширения БАМа и Транссиба. Реализация стройки обойдется дороже, чем было запланировано, из-за роста цен на стройматериалы, пишет РБК.
"РЖД" предложили ввести надбавки для отдельных грузов или проиндексировать тарифы для всей сети дорог.
В компании разработали несколько сценариев изменения тарифов с целью компенсации затрат на резко подорожавшие строительные материалы. Из-за роста цен модернизация Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба обойдется дороже, чем было запланировано изначально.
Перевозчик предложил два пути решения этого финансового вопроса:
- ввести либо надбавки для пользователей транспортных услуг именно Восточного полигона (то есть БАМа и Транссиба),
- распространить их на всех грузоотправителей или, как вариант, — на всех экспортеров.
Об этом говорится в презентации "РЖД" от 21 мая (есть в распоряжении у издания), которая была подготовлена к совещанию у первого вице-премьера и председателя совета директоров РЖД Андрея Белоусова.