МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. В "Российских железных дорогах" (РЖД) разработали план, как можно компенсировать затраты на проект расширения БАМа и Транссиба. Реализация стройки обойдется дороже, чем было запланировано, из-за роста цен на стройматериалы, пишет РБК.

"РЖД" предложили ввести надбавки для отдельных грузов или проиндексировать тарифы для всей сети дорог.

В компании разработали несколько сценариев изменения тарифов с целью компенсации затрат на резко подорожавшие строительные материалы. Из-за роста цен модернизация Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба обойдется дороже, чем было запланировано изначально.

Перевозчик предложил два пути решения этого финансового вопроса:

ввести либо надбавки для пользователей транспортных услуг именно Восточного полигона (то есть БАМа и Транссиба),



распространить их на всех грузоотправителей или, как вариант, — на всех экспортеров.

Об этом говорится в презентации "РЖД" от 21 мая (есть в распоряжении у издания), которая была подготовлена к совещанию у первого вице-премьера и председателя совета директоров РЖД Андрея Белоусова.