МУРМАНСК, 26 мая — ПРАЙМ. Шведское транспортное агентство приняло решение временно отменить разрешение на авиасообщение между Швецией и Белоруссией для компании "Белавиа", что связано с инцидентом с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, говорится в заявлении ведомства.

"В сложившейся ситуации мы не видим гарантированно безопасного управления движением транспорта. Мы отдаем себе отчет в том, что это может создать проблемы для путешественников. Но безопасность пассажиров превыше всего, поэтому мы решили временно прекратить полеты", — приводятся в сообщении регулятора слова главы отдела судоходства и авиации Гуннара Юнгберга.

В ведомстве это решение назвали "профилактическим", пояснив, что оно связано с недавним инцидентом с самолетом компании Ryanair, совершившим экстренную посадку в Минске, и безопасностью гражданской авиации. Пассажирам рекомендуется связаться со своими авиакомпаниями.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее. Евросоюз поставил энергетику Польши под угрозу

Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.

Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии, другие же компании и правительства стран намерены рассмотреть в скором времени вопрос о безопасности транзита через Белоруссию. ЕС рассматривает возможность приостановки всех полетов европейских авиакомпаний через Белоруссию и наземных перевозок между Белоруссией и ЕС, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленное должностное лицо, знакомое с обсуждениями ЕС.