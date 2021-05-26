МИНСК, 26 мая — ПРАЙМ. Белорусская авиакомпания "Белавиа" в связи с аннулированием разрешения на полеты со стороны Швеции отменяет все рейсы в Стокгольм и обратно с 26 мая по 30 октября, сообщила в среду пресс-служба национального перевозчика.

Ранее Шведское транспортное агентство заявило, что приняло решение временно отменить разрешение на авиасообщение между Швецией и Белоруссией для компании "Белавиа", что связано с инцидентом с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair.

"В связи с аннулированием разрешения на полеты "Белавиа" со стороны Швеции мы вынуждены отменить все рейсы в/из Стокгольма с 26 мая 2021 года по 30 октября 2021 года", — говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается также, что пассажиры могут изменить дату вылета либо вернуть стоимость билетов на рейсы, запланированные в эти даты.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее. Швеция временно запретила авиасообщение с Белоруссией для "Белавиа"

Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.

Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии, другие же компании и правительства стран намерены рассмотреть в скором времени вопрос о безопасности транзита через Белоруссию. ЕС рассматривает возможность приостановки всех полетов европейских авиакомпаний через Белоруссию и наземных перевозок между Белоруссией и ЕС, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленное должностное лицо, знакомое с обсуждениями ЕС.