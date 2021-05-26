МИНСК, 26 мая — ПРАЙМ. Белорусская авиакомпания "Белавиа" в связи с решением властей Латвии отменяет все рейсы из Минска в Ригу и обратно с 26 мая по 25 июня, сообщила в среду пресс-служба национального перевозчика.

Ранее правительство Латвии заявило, что установило ограничения на выдачу разрешений на полеты над своей территорией и использование аэропортов для авиаперевозчиков, которые зарегистрированы в Белоруссии.

"В связи с решением авиавластей Латвии о запрете выполнения рейсов с Беларусью мы вынуждены отменить все полеты в/из Риги, запланированные с 26 мая 2021 года по 25 июня 2021 года", — говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что пассажиры могут изменить дату вылета или вернуть стоимость билетов на рейсы в данный промежуток времени.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее. "Белавиа" отменяет все рейсы в Стокгольм и обратно до 30 октября

Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.

Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии, другие же компании и правительства стран намерены рассмотреть в скором времени вопрос о безопасности транзита через Белоруссию. ЕС рассматривает возможность приостановки всех полетов европейских авиакомпаний через Белоруссию и наземных перевозок между Белоруссией и ЕС, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленное должностное лицо, знакомое с обсуждениями ЕС.