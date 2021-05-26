МИНСК, 26 мая — ПРАЙМ. Сообщение с угрозой взрыва самолета авиакомпании Ryanair поступило из Швейцарии, передает в среду агентство теленовостей (АТН), входящее в государственный медиахолдинг "Белтелерадиокомпания".

"Сообщение о минировании самолета поступило из Швейцарии", — говорится в сообщении АТН в его официальном Telegram-канале.

Ранее глава департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Сикорский заявил, что 23 мая на электронную почту Национального аэропорта "Минск" поступило письменное сообщение на английском языке, в котором якобы солдаты ХАМАС потребовали от ЕС отказаться от поддержки действий Израиля в секторе Газа, сообщили о якобы заложенной в самолете Ryanair бомбе и заявили, что взорвут ее над Вильнюсом в случае невыполнения требований.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. "Белавиа" отменяет все рейсы в Ригу и обратно с 26 мая по 25 июня

Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.

Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.