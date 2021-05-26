РИМ, 26 мая — ПРАЙМ, Александр Логунов. Итальянская авиакомпания Alitalia будет перенаправлять свои грузовые рейсы в обход воздушного пространства Белоруссии после инцидента с самолетом Ryanair в Минске, сообщает авиаперевозчик.

Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) ранее призвало авиакомпании облетать воздушное пространство Белоруссии.

"До вчерашнего дня запрета на полеты над Белоруссией не было, но сегодня мы самостоятельно приняли решение об альтернативном маршруте для грузовых рейсов. Сегодня утром EASA выпустило рекомендацию о бесполетной зоне в белорусском пространстве", — говорится в Twitter компании.

Как уточнил РИА Новости представитель авиакомпании, формулировка коммюнике вызвана сообщениями местных СМИ, которые написали о продолжении рейсов Alitalia над Белоруссией.

Накануне в Alitalia сообщили РИА Новости, что в отсутствие рейсов в Россию они располагают только одним из грузовых маршрутов в Японию, который пролетает над Белоруссией. Собеседник агентства отметил, что таких воздушных коридоров предусматривается до пяти в зависимости от погодных условий.

Представитель Alitalia подчеркнул, что компания до сих пор не осуществляет пассажирские рейсы в Россию. Перелеты в скандинавские страны проходят вне границ Белоруссии, отметил он. Финляндия отозвала лицензию у Belavia на полеты в страну

Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая "организацию массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.