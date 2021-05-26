МАДРИД, 26 мая — ПРАЙМ. Аэропорт Барселоны не несет ответственности за решение о рейсе "Белавиа", который летел из Минска в этот испанский город, но не смог пролететь над Польшей из-за запрета на нахождение в воздушном пространстве Франции, сообщили РИА Новости в аэропорту.

Рейс Минск-Барселона должен был приземлиться в испанском аэропорту в 16.15 по местному времени (17.15 мск), однако самолет не смог войти в воздушное пространство Польши из-за запрета Франции на полет над своей территорией, сообщил ранее РИА Новости пресс-секретарь Польского агентства воздушного движения Павел Лукашевич. Самолет "Белавиа" вылетел из аэропорта Минска в Барселону в 13.29 (совпадает с мск), его маршрут должен был пролегать через Польшу, но в соответствии с данными сайта flightradar24 борт сделал около восьми кругов в небе над приграничной с Польшей Брестской областью республики.

В барселонском аэропорту Эль-Прат РИА Новости пояснили, что решение о полете не входит в его компетенцию. "Мы только аэропорт. Решение о том, летит самолет или нет, это с одной стороны, авиакомпания, с другой авиадиспетчеры, которые дают разрешение на пролет в воздушном пространстве. Аэропорт не принимает решений ни о полетах, ни о маршрутах, это не входит в его компетенцию", — сказали в пресс-службе.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее. Самолет Belavia развернули у Польши из-за запрета Франции летать над ней

Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.

Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии, другие компании и правительства стран намерены рассмотреть в скором времени вопрос о безопасности транзита через Белоруссию. ЕС рассматривает возможность приостановки всех полетов европейских авиакомпаний через Белоруссию и наземных перевозок между Белоруссией и ЕС, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленное должностное лицо, знакомое с обсуждениями ЕС.