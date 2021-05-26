МИНСК, 26 мая — ПРАЙМ. Самолет белорусской авиакомпании "Белавиа", вылетевший в Барселону, вернулся в аэропорт Минска из-за деактивации Францией плана полета этого рейса, сообщила пресс-служба белорусского авиаперевозчика. EASA советует до конца расследования по Ryanair избегать неба Белоруссии

Рейс Минск-Барселона должен был приземлиться в испанском аэропорту в 16.15 по местному времени (17.15 мск), однако самолет не смог войти в воздушное пространство Польши из-за запрета Франции на полет над своей территорией, сообщил ранее РИА Новости пресс-секретарь Польского агентства воздушного движения Павел Лукашевич. Самолет "Белавиа" вылетел из аэропорта Минска в Барселону в 13.29 (совпадает с мск), его маршрут должен был пролегать через Польшу, но в соответствии с данными сайта flightradar24 борт сделал около восьми кругов в небе над приграничной с Польшей Брестской областью республики.

"Сегодня авиакомпания должна была выполнить регулярный рейс В2869 по маршруту Минск-Барселона-Минск. На борту воздушного судна Embraer 195 находились 54 пассажира. У "Белавиа" были все разрешения на выполнение данного полета. Воздушное судно вылетело из аэропорта по расписанию", — говорится в сообщении авиакомпании на ее сайте.

Однако, отметили в пресс-службе, "как выяснилось чуть позже, за три минуты до взлета авиационные власти Франции в ручном режиме деактивировали план полета данного рейса без уведомления авиакомпании". "При наборе высоты командиру была передана эта информация через Управление воздушного движения Польши. Попытки изменить маршрут в воздухе с Управлением воздушным движением Марселя к положительному результату не привели. Борт ждал в воздухе около двух часов и вернулся в Минск", — сообщается на сайте.

Авиакомпания заверила, что продолжит работы по согласованию маршрута для доставки пассажиров в Барселону.