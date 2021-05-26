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2021
https://1prime.ru/transport/20210526/833764034.html
Air France перенесла рейс в Москву из-за ситуации с Белоруссией
Транспорт
Новости
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Представитель компании Air France подтвердил РИА Новости перенос рейса Москва — Париж по причинам, связанным с обходом воздушного пространства Белоруссии. "Air France... ПРАЙМ, 26.05.2021
air france, белоруссия, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПАРИЖ, 26 мая — ПРАЙМ, Людмила Орищенко. Представитель компании Air France подтвердил РИА Новости перенос рейса Москва — Париж по причинам, связанным с обходом воздушного пространства Белоруссии.
"Air France подтверждает, что 26 мая пришлось отложить рейс AF1154 (Париж — Москва) по причинам, связанным с обходом воздушного пространства Белоруссии, что потребовало нового разрешения от российских властей на вхождение на их территорию", — отметил представитель пресс-службы.
Он указал, что рейс перенесен на 27 мая. По словам собеседника агентства, это единичный случай и проблем с другими рейсами не было. "Только этот рейс был перенесен", — уточнил он.