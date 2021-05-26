ПАРИЖ, 26 мая — ПРАЙМ, Людмила Орищенко. Представитель компании Air France подтвердил РИА Новости перенос рейса Москва — Париж по причинам, связанным с обходом воздушного пространства Белоруссии.

"Air France подтверждает, что 26 мая пришлось отложить рейс AF1154 (Париж — Москва) по причинам, связанным с обходом воздушного пространства Белоруссии, что потребовало нового разрешения от российских властей на вхождение на их территорию", — отметил представитель пресс-службы.

Он указал, что рейс перенесен на 27 мая. По словам собеседника агентства, это единичный случай и проблем с другими рейсами не было. "Только этот рейс был перенесен", — уточнил он.