МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Совкомбанк, Альфа-банк и "ВТБ Капитал" организуют выпуск биржевых облигаций национального авиаперевозчика объемом 15 миллиардов рублей. Об этом сообщили "Известия".

"Открытие и закрытие книги заявок ожидаем в первой декаде июня. В ходе размещения эмитент может привлечь от 15 миллиардов рублей", — сказал заместитель председателя правления Совкомбанка Михаил Автухов.

Стали известны подробности размещения:

номинал одной облигации — 1000 рублей

цена размещения — 100%

срок обращения — пять лет

купонный период — 91 день

Процедура букбилдинга определит процентную ставку на весь период обращения облигаций.