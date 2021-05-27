МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Совкомбанк, Альфа-банк и "ВТБ Капитал" организуют выпуск биржевых облигаций национального авиаперевозчика объемом 15 миллиардов рублей. Об этом сообщили "Известия".

"Открытие и закрытие книги заявок ожидаем в первой декаде июня. В ходе размещения эмитент может привлечь от 15 миллиардов рублей", — сказал заместитель председателя правления Совкомбанка Михаил Автухов.

Стали известны подробности размещения:

  • номинал одной облигации — 1000 рублей
  • цена размещения — 100%
  • срок обращения — пять лет
  • купонный период — 91 день

Процедура букбилдинга определит процентную ставку на весь период обращения облигаций.

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев сообщил ранее, что финансовое положение "Аэрофлота" будет стабилизировать группа представителей Минфина, Минтранса и Банка России.

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