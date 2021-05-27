2021-05-27T04:21:37+03:00
2021-05-27T04:21:37+03:00
2021-05-27T04:21:37+03:00
2021
https://1prime.ru/transport/20210527/833765473.html
"Аэрофлот" разместит облигации на 15 миллиардов рублей
Транспорт
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Совкомбанк, Альфа-банк и "ВТБ Капитал" организуют выпуск биржевых облигаций национального авиаперевозчика объемом 15 миллиардов рублей. Об этом сообщили "Известия". "Открытие и... ПРАЙМ, 27.05.2021
банк россии, минфин рф, альфа-банк, аэрофлот, новости, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Совкомбанк, Альфа-банк и "ВТБ Капитал" организуют выпуск биржевых облигаций национального авиаперевозчика объемом 15 миллиардов рублей. Об этом сообщили "Известия".
"Открытие и закрытие книги заявок ожидаем в первой декаде июня. В ходе размещения эмитент может привлечь от 15 миллиардов рублей", — сказал заместитель председателя правления Совкомбанка Михаил Автухов.
Стали известны подробности размещения:
- номинал одной облигации — 1000 рублей
- цена размещения — 100%
- срок обращения — пять лет
- купонный период — 91 день
Процедура букбилдинга определит процентную ставку на весь период обращения облигаций.
Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев сообщил ранее, что финансовое положение "Аэрофлота" будет стабилизировать группа представителей Минфина, Минтранса и Банка России.