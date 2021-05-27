МИНСК, 27 мая — ПРАЙМ. Белорусская авиакомпания "Белавиа" с 27 мая вынужденно отменяет рейсы по 12 направлениям, которые затрагивают восемь стран, — Польшу, Италию, Нидерланды, Германию, Австрию, Бельгию, Испанию, а также Россию, сообщила в четверг пресс-служба национального перевозчика.

"Белавиа" вынужденно отменяет рейсы в восемь стран. В связи с наличием запретов на выполнение рейсов со стороны ряда стран авиакомпания "Белавиа" вынуждена отменить полеты с 27 мая по 30 октября 2021 года по следующим направлениям: Варшава; Милан; Амстердам; Рим; Франкфурт; Берлин; Мюнхен; Ганновер; Вена; Брюссель; Барселона; Калининград", — говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что пассажиры могут изменить дату вылета или вернуть полную стоимость билета без штрафов в течение года с момента приобретения. Это касается лишь неиспользованных и частично использованных авиабилетов.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне. Член Бундестага: ФРГ в обмен на "Северный поток 2" пойдет США на уступки

Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Накануне департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.