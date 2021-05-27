БРЮССЕЛЬ, 27 мая — ПРАЙМ. Авиаперевозчик Бельгии Brussels Airlines возобновит 26 июня полеты в Москву и 12 июня – в Санкт-Петербург по маршруту, не пересекающему воздушное пространство Белоруссии, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.

"Полеты в Россию возобновятся 12 июня в Санкт-Петербург и 26 июня — в Москву. Для этих рейсов будет выбран маршрут, не пересекающий воздушное пространство Беларуси", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, на сегодняшний день Brussels Airlines не выполняет полеты в Россию и страны Азии, "поэтому не пересекает воздушное пространство Белоруссии".

Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом, включая экономические и секторальные. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне. Санкции по экспорту удобрений из Белоруссии в ЕС могут ввести до 21 июня

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича и его подругу гражданку России Софью Сапегу задержали. Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая "организацию массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.

Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.