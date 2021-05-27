ХЕЛЬСИНКИ, 27 мая — ПРАЙМ. Эстония намерена запретить полеты в Таллин белорусской авиакомпании "Белавиа", сообщила в четверг премьер-министр Кая Каллас.

"Белорусской государственной авиакомпании "Белавиа" будет запрещено приземляться в Эстонии. Самолеты "Белавиа" больше не желанны в аэропортах нашей страны. Правительство Белоруссии должно понести ответственность за свои действия. Официальное решение о запрете будет принято в течение дня", — написала Каллас в Twitter.

Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией после инцидента с незапланированной посадкой в Минске 23 мая самолета ирландской авиакомпании Ryanair.

Ранее в четверг самолет белорусской авиакомпании "Белавиа" прибыл из Минска в Таллин и вскоре вылетел в обратном направлении, выполнив рейс по обычному расписанию. Brussels Airlines возобновит полеты в Москву 26 июня с облетом Белоруссии

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.

Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.