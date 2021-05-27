ПАРИЖ, 27 мая — ПРАЙМ, Людмила Орищенко. Рейс Air France из Парижа в Москву был полностью отменён в четверг, поскольку по-прежнему не было получено новое разрешение на вход на российскую территорию, сказал РИА Новости представитель пресс-службы авиакомпании.

В среду вечером французский авиаперевозчик сообщил РИА Новости, что AF1154 был перенесён на четверг по причинам, связанным с обходом воздушного пространства Белоруссии, и необходимостью получать новое разрешение со стороны властей РФ. Рейс был перенесён на 27 мая.

"Вчера рейс был перенесён. А сегодня он отменён по той же причине. Нет разрешения по пролету. Мы отменили рейс, потому что у нас нет нового плана входа на российскую территорию", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что ситуация касается только этого рейса.

Пассажирам было предложено либо перенести полёт на другую дату, либо вернуть деньги за билет, указал представитель авиакомпании.

В начале недели лидеры Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе приняли решение закрыть воздушное пространство ЕС для рейсов белорусских авиалиний, призвали европейские компании избегать использование воздушного пространства Белоруссии, а также распорядились как можно скорее принять санкции против причастных к авиаинциденту с самолетом Ryanair. "Аэрофлот" отменил запланированный на пятницу рейс Москва-Вильнюс

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Европейский гуманитарный университет сообщал о задержании россиянки Софии Сапеги, летевшей вместе с Протасевичем. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.

Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair.