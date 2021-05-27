МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Часть пассажиров отменённого рейса Air France прибудет в Москву рейсом "Аэрофлота", для этого борт заменен на более вместительный, сообщил журналистам официальный представитель российской авиакомпании Михаил Демин.

"Часть пассажиров отменённого рейса Air France сегодня прибывает в Москву рейсом "Аэрофлота". Это обычная отраслевая практика. В связи с этим было принято решение о замене воздушного судна, рейс выполняется на более вместительном широкофюзеляжном Boing 777", — сказал Демин.

В среду вечером французский авиаперевозчик сообщил РИА Новости, что рейс из Парижа в Москву был перенесён на четверг по причинам, связанным с обходом воздушного пространства Белоруссии, и необходимостью получать новое разрешение со стороны властей РФ. В четверг представитель пресс-службы авиакомпании сказал РИА Новости, что рейс Air France из Парижа в Москву был полностью отменён, поскольку по-прежнему не было получено новое разрешение на вход на российскую территорию.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне. Пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле вырос почти в 10 раз

Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Накануне департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.