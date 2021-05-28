ВАШИНГТОН, 28 мая — ПРАЙМ. Россия сожалеет, что ее позиция по расследованию инцидента с рейсом Ryanair не услышана международной организацией гражданской авиации (ИКАО), заявил РИА Новости российский представитель в организации Сергей Гудков. СМИ: глава Ryanair назвал угоном посадку лайнера в Минске

"Российская Федерация выступила за проведение честного и транспарентного расследования акта незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации силами аэронавигационного и юридического управлений секретариата ИКАО", — сообщил он.

При этом Гудков сказал, что многие страны, в том числе Великобритания и Франция, считают, что это был авиационный инцидент, который необходимо расследовать с точки зрения угрозы безопасности полетов, тогда как Россия настаивала на том, что данный случай необходимо расследовать с точки зрения приложения 17 к Чикагской конвенции. Также он заявил, что белорусская сторона действовала в полном соответствии с Чикагской конвенцией, правилами и стандартами ИКАО, как того требуют руководящие документы при получении угроз о наличии взрывных устройств на борту воздушного судна.

"Говорить о принудительной посадке воздушного судна в аэропорту Минск мы не можем, так как в расшифровке радиообмена между экипажем и диспетчером нет никаких признаков к принуждению экипажа совершить посадку в аэропорту Минск. Решение о посадке экипаж воздушного судна принимал самостоятельно", — сказал представитель РФ.

Гудков "с сожалением" констатировал, что позиция России и поддержавших ее Китая и ЮАР не была услышана.

"Складывалось впечатление, что выступления европейцев были срежиссированы заранее и у каждого государства была своя роль", — сказал он.

На сегодняшнем заседании Совета ИКАО также присутствовали представители Белоруссии, Ирландии Литвы, Польши и Украины.