МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибудет в пятницу с визитом в Сочи, где пройдут переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, повестка встречи в основном экономическая, Москва также ожидает, что Лукашенко проинформирует о ситуации с самолетом Ryanair и задержанной россиянкой Софьей Сапегой. По словам Пескова, у Лукашенко будет возможность детально рассказать об обстоятельствах и причинах произошедшего. Россия выступила за честное расследование по делу рейса Ryanair

КУДА ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ

По сообщению пресс-службы президента РФ, главы государств обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей, реализацию совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также тематику продвижения интеграции в рамках Союзного государства.

Со своей стороны, говоря о предстоящей встрече с Путиным, Лукашенко отмечал, что в основном речь пойдет об экономике — "в связи с той ситуацией, которая складывается вокруг Беларуси и России, как мы будем двигаться дальше".

По словам Лукашенко, он также планирует обсудить с Путиным ситуацию с попавшими под санкции Запада компаниями, в том числе продажу нефти Минску. "Вы же понимаете, что они попадают под санкции, из-за нас тоже могут попасть. Ну вот как им сейчас продавать нам нефть? Частная компания побаивается. В пятницу мы должны найти с Путиным развязку", — отметил президент.

Касаясь белорусско-российского сотрудничества, Лукашенко отметил активную торговлю. Сотрудничество идет на уровне конкретных предприятий, а по глобальным союзным программам страны берут лучшее друг у друга, продолжил он.

Белорусский лидер подчеркивал, что по остальным направлениям он не видит никаких проблем между Минском и Москвой. "По военно-политическим и прочим вопросам мы уже давно договорились, и в этом отношении мы действуем", — сказал он.

Между тем, по мнению экспертов, вопросы интеграции на встрече Лукашенко и Путина обсуждаться вряд ли будут. "В нынешней ситуации им совсем не до интеграции. Есть проблемы первоочередные, насущные, которые надо решать прямо сейчас. Очевидно, что действия Запада по поводу скандала с самолетом – это не только удар по Белоруссии. Оперативно будут совещаться по этой теме", — рассказал РИА Новости доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В.Ломоносова Андрей Манойло.

Аналитик обратил внимание и на тот факт, что Путин и Лукашенко встретятся в преддверии переговоров российского лидера с американским коллегой Джо Байденом. "Лукашенко понимает, что Путин может отстаивать на этой встрече интересы как России, так и Белоруссии. Возможно, Лукашенко нужна посредническая помощь", — сказал эксперт.

ОБСУДЯТ СИТУАЦИЮ ВОКРУГ RYANAIR

По мнению политолога, одной из основных тем переговоров станет ситуация с самолетом Ryanair, который экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании 23 мая. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. ИКАО решила расследовать ЧП с самолетом Ryanair в Минске

Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега. По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии.

Комментируя ситуацию вокруг задержания Сапеги, пресс-секретарь президента РФ сообщил, что Россия будет делать все необходимое для защиты задержанной в Минске россиянки.

Отвечая на вопрос СМИ, может ли Россия поднять вопрос о том, чтобы Сапега была передана российским правоохранительным органам и уже в РФ решался бы вопрос об уголовном преследовании, Песков отметил, что "де-юре, безусловно, может поднять этот вопрос".

По мнению эксперта, на встрече с Путиным "Лукашенко будет просить о помощи, чтобы выбраться из той ситуацию, в которую он попал, потому что европейские самолеты больше не летают через Белоруссию, а белорусские самолеты в Европу не пускают". "Это огромные потери. Контакты с Европой всегда давали Белоруссии много доходов", — отметил аналитик.

В свете этих событий политолог не исключил, что Лукашенко на встрече с Путиным поднимет тему дополнительной финансовой поддержки со стороны Москвы. "Лукашенко может попросить денег на покрытие убытков из-за санкций после ситуации с Ryanair", — пояснил Манойло.