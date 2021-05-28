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S7 в июне начнет летать в Сеул
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Российская S7 Airlines в июне начнет летать из Иркутска и Новосибирска в Сеул, сообщает авиакомпания. "S7 Airlines… открыла продажи билетов на прямые рейсы из Иркутска и... ПРАЙМ, 28.05.2021
авиакомпания, авиасообщение, южная корея, рейсы, транспорт, s7, туризм, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Российская S7 Airlines в июне начнет летать из Иркутска и Новосибирска в Сеул, сообщает авиакомпания.
"S7 Airlines… открыла продажи билетов на прямые рейсы из Иркутска и Новосибирска в Сеул (Южная Корея). Рейс из Иркутска в Сеул будет выполняться по вторникам начиная с 15 июня… Рейс из Новосибирска в Сеул будет выполняться по пятницам начиная с 18 июня", — говорится в сообщении.