МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Российская S7 Airlines в июне начнет летать из Иркутска и Новосибирска в Сеул, сообщает авиакомпания.

"S7 Airlines… открыла продажи билетов на прямые рейсы из Иркутска и Новосибирска в Сеул (Южная Корея). Рейс из Иркутска в Сеул будет выполняться по вторникам начиная с 15 июня… Рейс из Новосибирска в Сеул будет выполняться по пятницам начиная с 18 июня", — говорится в сообщении.