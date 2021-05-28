МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Украина с 00.00 мск 29 мая закрывает воздушное пространство для белорусских самолетов после ситуации с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске, такое решение на внеочередном заседании в пятницу принял кабинет министров страны, сообщила в пятницу пресс-служба правительства. Путин и Лукашенко обсудят в Сочи экономику и ситуацию с Ryanair

Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики. Посольство Белоруссии во вторник направило ноту протеста МИД Украины и называло решение Киева политическим, абсурдным и необоснованным

"Кабинет министров Украины во время внеочередного заседания 28 мая утвердил протокольное решение о запрете использования воздушного пространства Украины воздушными судами, зарегистрированными в реестрах Республики Беларусь. В связи с ситуацией, сложившейся 23 мая 2021 года во время выполнения авиакомпанией Ryanair рейса Афины-Вильнюс и в целях обеспечения безопасности полетов и пассажиров, министерству инфраструктуры, государственной авиационной службе вместе с государственным предприятием "Украэрорух" с учетом решения кабинета министров от 25 мая 2021 года было поручено установить соответствующий запрет с 00.00 (совпадает с мск) 29 мая", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, также кабмин поручил мининфраструктуры, Госавиаслужбе и министерству иностранных дел в соответствии с нормами международного права принять меры для информирования об указанном запрете соответствующих органов Белоруссии.