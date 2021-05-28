МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил оборудовать поезда дальнего следования "вагонами-баньками", а идею отказа РЖД от вагонов-ресторанов назвал "зудом каких-то чиновников", отметив, что подобная реформа лишит пассажиров "части романтизма" от длительного путешествия. В России исчезнут вагоны-рестораны

Ранее стало известно, что РЖД планируют убрать вагоны-рестораны, оставив их лишь в туристических и фирменных поездах, и заменить их на наборы питания с возможностью разогрева в обычном вагоне. Об этом сообщил глава холдинга Олег Белозёров.

"Это зуд каких-то чиновников. Очередная реформа, которая лишит граждан части романтизма, присущего поездам дальнего следования. А если уж хотите сделать лучше — сначала спросите у нас, пассажиров, что нам нужно. Например, сделайте вагон-баньку, чтобы поездка вообще была только в радость", — написал Жириновский в пятницу в своем Telegram-канале.

Лидер ЛДПР считает, что в поездах должна быть и "простая, недорогая разогретая еда, как хочет руководство РЖД", которую можно было бы доставлять прямо в купе, однако эту услугу нужно лишь добавить к тому, что уже есть. "А от вагонов-ресторанов руки прочь!" — заключил Жириновский.